Escalações Atlético-MG x Cruzeiro: Jardim tem apenas um desfalque

O Cruzeiro não terá apenas um titular na partida desta quarta-feira (15), contra o Atlético-MG, às 21h30, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira nesta data Fifa, como previsto, não retornou a Belo Horizonte a tempo de disputar o clássico e será substituído por Jonathan Jesus.

O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 com o Sport, domingo (5), na rodada passada, e de um atacante que ficou de fora das duas últimas partidas por causa de lombalgia: o lateral-direito William, o volante Lucas Romero e os atacantes Kaio Jorge e Wanderson.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Jonathan Jesus ganhou a disputa com João Marcelo pela vaga de Fabrício Bruno (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em terceiro lugar no Brasileirão, com 52 pontos, o Cruzeiro precisa da vitória para não se distanciar dos dois primeiros colocados, Palmeiras (58) e Flamengo (55), que já estão em campo nesta quarta-feira (15). O Verdão enfrenta o Red Bull Bragantino, em casa, e o Rubro-Negro carioca disputa o clássico com o Botafogo, no Nílton Santos.

Cruzeiro leva vantagem sobre o Atlético-MG nos clássicos do ano e nos da Arena MRV

O clássico desta quarta-feira (15) será o sexto e último do ano. Nos cinco confrontos anteriores, o Cruzeiro venceu dois (ambos por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil), o Atlético-MG, um (também por 2 a 0, na primeira fase do Mineiro), e houve dois empates por 0 a 0, pela FC Series, em Orlando (EUA), e pelo turno do Brasileirão.

Também será o sexto clássico na Arena MRV, e o retrospecto é favorável à Raposa. Nos cinco confrontos disputados no estádio do Atlético-MG, a equipe celeste venceu três, perdeu um e empatou outro, com sete gols marcados e cinco sofridos.

O Atlético-MG tenta dar sequência à recuperação no Brasileirão, após derrotar o Sport em jogo atrasado da 12ª rodada. A equipe alvinegra está em 14º lugar, com 32 pontos, e o técnico Jorge Sampaoli tem vários problemas de suspensão, contusão e também de jogadores cedidos a seleções na data Fifa.

A escalação do Atlético-MG é esta:

Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Iván Román e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard e Gustavo Scarpa; Rony e Dudu.