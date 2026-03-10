menu hamburguer
Botafogo

Botafogo divulga relacionados para Libertadores com retorno de dupla

Alvinegro necessita de uma vitória simples para garantir vaga na fase de grupos

Leonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
13:48
Martín Anselmi, técnico do Botafogo
Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O Botafogo divulgou nesta terça-feira (10) a lista de relacionados para o confronto contra o Barcelona, do Equador, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. A partida pode garantir a classificação da equipe comandada por Anselmi à fase de grupos da competição.

+ Botafogo oficializa contratação do zagueiro venezuelano Ferraresi

Recuperado de lesão muscular, Allan volta a ficar à disposição da comissão técnica para o duelo decisivo, assim como Artur, que foi desfalque nos últimos dois compromissos da equipe carioca, também por problema muscular. Assim, Ythallo e Jhoan Hernández deixam a lista de relacionados.

Allan não atua desde 12 de fevereiro, quando sentiu um problema muscular na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Titular e com boas atuações na equipe, ele é considerado homem de confiança do técnico argentino. Artur, por sua vez, foi desfalque na partida de ida contra o Barcelona-EQU, na última terça-feira, em Guayaquil, e também na final da Taça Rio, diante do Bangu. O atacante passou por exames, que não apontaram lesão grave.

A informação sobre os retornos foi adiantada pelo Lance! na noite da última segunda-feira (9).

Com o empate na partida de ida, o Botafogo joga por uma vitória simples para garantir a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.

Allan sentiu problema muscular em Fluminense 1 x 0 Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Provável escalação do Botafogo

Léo Linck; Mateo Ponte (Allan), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Newton, Alex Telles e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral (Jordan Barrera).

Lista de relacionados do Botafogo

Goleiros

  • Cristhian Loor
  • Léo Linck
  • Raul

Defensores

  • Alex Telles
  • Alexander Barboza
  • Bastos
  • Kadu
  • Justino
  • Mateo Ponte
  • Vitinho

Meio-campistas

  • Allan
  • Arthur Novaes
  • Caio Valle
  • Danilo
  • Montoro
  • Newton
  • Wallace Davi

Atacantes

  • Artur
  • Arthur Cabral
  • Joaquín Correa
  • Jordan Barrera
  • Lucas Villalba
  • Matheus Martins
  • Nathan

