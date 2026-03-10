Botafogo divulga relacionados para Libertadores com retorno de dupla
Alvinegro necessita de uma vitória simples para garantir vaga na fase de grupos
O Botafogo divulgou nesta terça-feira (10) a lista de relacionados para o confronto contra o Barcelona, do Equador, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. A partida pode garantir a classificação da equipe comandada por Anselmi à fase de grupos da competição.
+ Botafogo oficializa contratação do zagueiro venezuelano Ferraresi
Recuperado de lesão muscular, Allan volta a ficar à disposição da comissão técnica para o duelo decisivo, assim como Artur, que foi desfalque nos últimos dois compromissos da equipe carioca, também por problema muscular. Assim, Ythallo e Jhoan Hernández deixam a lista de relacionados.
Allan não atua desde 12 de fevereiro, quando sentiu um problema muscular na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Titular e com boas atuações na equipe, ele é considerado homem de confiança do técnico argentino. Artur, por sua vez, foi desfalque na partida de ida contra o Barcelona-EQU, na última terça-feira, em Guayaquil, e também na final da Taça Rio, diante do Bangu. O atacante passou por exames, que não apontaram lesão grave.
A informação sobre os retornos foi adiantada pelo Lance! na noite da última segunda-feira (9).
Com o empate na partida de ida, o Botafogo joga por uma vitória simples para garantir a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.
Provável escalação do Botafogo
Léo Linck; Mateo Ponte (Allan), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Newton, Alex Telles e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral (Jordan Barrera).
Lista de relacionados do Botafogo
Goleiros
- Cristhian Loor
- Léo Linck
- Raul
Defensores
- Alex Telles
- Alexander Barboza
- Bastos
- Kadu
- Justino
- Mateo Ponte
- Vitinho
Meio-campistas
- Allan
- Arthur Novaes
- Caio Valle
- Danilo
- Montoro
- Newton
- Wallace Davi
Atacantes
- Artur
- Arthur Cabral
- Joaquín Correa
- Jordan Barrera
- Lucas Villalba
- Matheus Martins
- Nathan
