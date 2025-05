Escalação: Botafogo está definido para duelo decisivo com o Estudiantes

Com Rwan Cruz entre os titulares, o técnico Renato Paiva acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o duelo decisivo diante do Estudiantes, nesta quarta-feira (14), a partir das 21h30 (de Brasília). Terceiro colocado no Grupo A da Libertadores, o time carioca precisa vencer para não depender de um tropeço dos argentinos na última rodada, diante do Lanterna. Uma derrota alvinegra nesta quarta, por outro lado, dará fim ao sonho do bi da América.

Apesar de pressionado pela tabela de classificação, o Botafogo entra em campo embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Internacional, domingo (11), pelo Brasileirão. O bom resultado daquele jogo fez o técnico Renato Paiva praticamente repetir a formação nesta quarta. A única mudança é Rwan Cruz na vaga de Jeffinho.

Assim, o Botafogo enfrenta o Estudiantes com John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Cuiabano; Rwan Cruz, Artur e Igor Jesus.

A partida desta quarta também terá uma série de homenagens a Nilton Santos, que na sexta-feira (16) completaria 100 anos. Para marcar a data, o Botafogo entrará em campo com flâmula, patch e braçadeira de capitão que fazem referência ao ídolo do clube.

Estudiantes também com escalação definida para encarar o Botafogo

Eduardo Domínguez tem dois desfalques para o duelo desta quarta. Medina está suspenso, enquanto Guio Carrillo está com problemas físicos.

Assim, o técnico confirmou a escalação do Estudiantes para o confronto com o Botafogo com Matías Mansilla; Meza, Boselli, Núñez e Arzamendía; Rodríguez, Ascacibar, Gabriel Neves e Sosa; Palacios e Alario.

Enquanto a equipe carioca vem de goleada no último jogo, o Estudiantes vai para a partida no Rio em baixa. A equipe foi eliminada do Apertura do Campeonato Argentino após a derrota por 2 a 0 para o Rosario.

Apesar disso, o Estudiantes sairá de campo satisfeito se conseguir até mesmo um empate. Vice-líder do Grupo A, o time manteria três pontos de vantagem sobre o Botafogo e, na última rodada, jogará em casa contra o lanterna e já eliminado Carabobo.