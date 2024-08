Morte de Silvio Santos: o curioso caso do patrocínio do SBT na camisa do Vasco em 2000

Vasco jogou final da Copa João Havelange com a logo do SBT estampa(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos anos 2000, Vasco e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) protagonizaram um episódio curioso no futebol brasileiro. Na final da Copa João Havelange, contra o São Caetano, o Cruz-Maltino entrou em campo com uma a logo da emissora estampada no uniforme. A competição era transmitida pela Rede Globo.

Silvio Santos morreu aos 93 anos (Foto: Roberto Nemanis/SBT)

O ato ocorreu por decisão do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, que na época era vice-presidente de futebol do clube. O dirigente ficou insatisfeito com a cobertura da queda do alambrado de São Januário.

O Eurico me mostrou a camisa e levei um susto. Ele não tinha me comunicado, e eu considerava que o Vasco não poderia jogar com ela, e falei para ele. Ele disse: 'pode sim e vamos jogar. Está tudo acertado'. E falei: 'Eurico, eu duvido que você tenha acertado algo com o SBT sobre essa camisa. Isso vai dar confusão — revelou Roberto Garófalo, ex-diretor de comunicação do Vasco

Eurico ordenou que os uniformes com a logo do SBT fossem colocados no vestiário. A troca foi realizada antes que os jogadores chegassem.

O diretor do SBT, Fernando Pelegio, afirmou que na época a emissora não foi avisada de nada.

- Eu olhando, pensei: 'estou ficando louco. Estou olhando o logotipo do sabão em pó e parece o do SBT. Estou trabalhando demais. Começo a olhar e… é SBT, tem de ser, não estou ficando louco'. A Globo tinha acabado de levar da gente o Jô Soares. Falei: 'putz, eles vão vir aqui e fazer um shopping center só de retaliação. Eu não sei se na Globo acreditam que a gente não sabia, mas realmente não sabíamos de nada - disse Fernando Pelegio.

A ação praticada por Eurico Miranda gerou atrito na relação do Vasco com a Rede Globo. Segundo Sergio Frias, biógrafo de Eurico, o clube ficou 18 meses sem receber as verbas da emissora.

SBT não sabia da logo estampada na camisa do Vasco (Foto: Divulgação/SBT)

Hoje, a camisa do Vasco com a logo do SBT é considerada rara. O uniforme foi usado somente para aquele jogo.