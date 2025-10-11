Morre o jornalista Áureo Ameno, aos 92 anos

Morreu o jornalista Áureo Ameno, ícone da imprensa esportiva carioca, aos 92 anos. A informação foi confirmada neste sábado (11). O profissional estava internado no Hospital São Lucas, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, e acabou não resistindo a complicações decorrentes de um quadro renal.

Mineiro de carteirinha, Áureo Ameno iniciou sua trajetória no jornalismo em 1954 e acumulou passagens marcantes por diversas emissoras, em especial a Rádio Globo. Ao longo de sua carreira, tornou-se uma das vozes mais marcantes e conhecidas do rádio nacional.

Durante sua carreira como radialista, trabalhou ao lado de diversas figuras históricas e passou por outras emissoras consagradas como a Rádio Tupi. Em 2015, encerrou sua carreira como comentarista esportivo na Rádio Transamérica.

Logo após a notícia de sua morte, alguns companheiros de longa data prestaram homenagens nas redes sociais. No instagram, o consagrado radialista José Carlos Araújo, o “Garotinho”, destacou que perdeu um amigo, companheiro de tantas jornadas.

Garotinho presta sua homenagem para Áureo Ameno (Foto: Reprodução/Instagram)

Vasco presta homenagem para Áureo Ameno

Vascaíno assumido, o jornalista marcou seu nome na história do clube quando exerceu o cargo de vereador no Rio de Janeiro. Áureo Ameno foi responsável pelo projeto de lei que aprovou a criação do bairro Vasco da Gama, área que ocupa o entorno do Estádio de São Januário. Nas redes sociais, o Vasco prestou uma homenagem ao jornalista.

O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do jornalista Áureo Ameno, ocorrido neste sábado (11/10). Figura emblemática da imprensa esportiva e vascaíno apaixonado, Áureo tinha 92 anos. Sua voz, sempre marcada pelo amor ao futebol e ao Gigante, ficará para sempre na memória de todos nós. Nossos sentimentos aos familiares e amigos