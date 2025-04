Morre Dick Barnett, membro do Hall da Fama e bicampeão da NBA

Dick Barnett morreu na noite do último domingo (27), aos 88 anos, enquanto dormia em sua casa de repouso na Flórida. O ex-armador foi bicampeão com o New York Knicks, além de ter sido nomeado para o Hall da Fama no ano passado.

Barnett foi uma das peças mais importantes no elenco nova-iorquino para a conquista dos títulos em 1970 e 1973, ano em que se despediu da NBA após 14 temporadas. A franquia aposentou a camisa 12 em 1990.

— Ao longo de sua ilustre carreira, Dick Barnett personificou tudo o que significava ser do New York Knicks, tanto dentro quanto fora das quadras. Ele deixou um impacto positivo em todos que conheceu, e esta organização tem uma sorte incrível de tê-lo como parte tão integral de sua história. Sua camisa ficará para sempre pendurada nas vigas do Madison Square Garden, e seu desempenho ao longo da carreira ficará para sempre na memória dos torcedores do Knicks — comunicou o Knicks em suas redes sociais.

Dick foi escolhido pelo Syracuse Nationals com a quinta escolha no draft de 1959 e também jogou pelo Los Angeles Lakers antes de chegar aos Knicks em 1965.

Knicks abre vantagem na série contra o Detroid

O New York Knicks venceu o jogo quatro contra o Detroid Pistons e abriu uma vantagem de 3 a 1 na série pela primeira fase dos Playoffs da NBA. Jalen Brunson foi o maior pontuador do jogo com 37 pontos, acompanhado de Anthony Towns com 27 pontos e nove rebotes. Cade Cunningham foi o cestinha de Detroid com 25 pontos.

continua após a publicidade

O próximo confronto está marcado para esta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília) no Madison Square Garden, em Nova York.