Morre campeão do mundo que revolucionou os contratos no futebol

Morreu, aos 88 anos, o meia-atacante George Eastham, que conquistou a Copa do Mundo de 1966 com a seleção da Inglaterra. Ídolo do Stoke City, o atleta ganhou muita repercussão por seu ativismo social. A causa da morte não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️Revista brasileira elege Rebeca Andrade como ‘Mulher do Ano’ de 2024

Por meio de suas redes sociais, o Stoke City se mostrou “imensamente triste” por perder uma “lenda do clube”, no qual Eastham atuou por oito temporadas. Veja a publicação oficial abaixo:

Carreira do George Eastham

O grande momento da carreira de George Eastham foi na vitória do Stoke por 2 a 1 sobre o Chelsea, em Wembley. O meia marcou o gol que garantiu o título da Copa da Liga inglesa de 1972. Eastham também fez 19 jogos pela seleção inglesa, e esteve presente no título da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

continua após a publicidade

Influência fora de campo

Fora dos gramados, ele ficou conhecido por seu papel no fim da chamada “regra da escravidão”, pela qual um clube poderia se recusar a permitir a transferência de um jogador mesmo que seu contrato tivesse terminado. Eastham terminou sua carreira de jogador na África do Sul, onde também foi técnico. Ele se tornou um crítico do apartheid, o sistema racista de segregação vigente no país à época.

George Eastham atuando pela Inglaterra (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas