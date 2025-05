Jogador do Flamengo assume namoro com ex de Cauã Reymond; saiba mais

O volante Allan Souza, do Flamengo, e a dentista Luiza Watson tornaram público o relacionamento nas redes sociais. O casal iniciou o romance no começo de 2025, mas mantinha discrição sobre a relação até a última semana. Segundo o jornal "Extra", a mulher já viveu um affair com o ator Cauã Reymond, da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A primeira demonstração pública do relacionamento ocorreu quando Luiza comentou em uma publicação do atleta com a mensagem: "Fotógrafa arrasou", junto a um emoji de coração. O jogador respondeu com um emoji de beijo. Até então, o casal limitava suas interações digitais a curtidas e manifestações mais sutis.

O namoro entre o volante do Flamengo e a dentista começou após Allan se separar de Jordana Holleben em dezembro do ano passado. Segundo o jornal, a relação evoluiu rapidamente, e Luiza, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, já apresentou o jogador aos seus pais, que viajaram especialmente para conhecer o novo genro.

continua após a publicidade

Quem é Luiza Watson, namorada de Allan, do Flamengo?

Aos 28 anos, Luiza Watson divide a fama na internet com a carreira de dentista. No Instagram, a jovem já coleciona mais de 70 mil seguidores. Em 2018, a influenciadora foi coroada Miss Juiz de Fora. Recentemente, a mulher deixou a cidade mineira e se mudou para o Rio de Janeiro.

Dentista Luiza Watson, namorada do meia Allan, do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)