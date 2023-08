O São Paulo tentou controlar o ritmo com a posse e troca de passes. Do outro lado, o Botafogo marcava em bloco alto e apostou no erro do Tricolor para ser cirúrgico nos ataques. Juan protagonizou a melhor chance são-paulina, em arrancada pela esquerda, e Eduardo quase tirou o zero do placar pelo Fogão, em roubada de bola no campo ofensivo e finalização para fora, no canto esquerdo de Jandrei.