Zagueiro ex-Santos é preso no Paraguai por tráfico de drogas

O ex-zagueiro paraguaio Julio César Manzur, que atuou pelo Santos em 2006, foi preso na quarta-feira (7) durante uma operação policial realizada em Luque, no Paraguai. A ação ocorreu no bairro de Ykua Duré e contou com a participação de agentes especializados no combate ao narcotráfico.

Segundo o boletim de ocorrência, Manzur foi detido enquanto transportava cerca de seis quilos de cocaína, supostamente destinados à venda local. Durante a operação, também foram apreendidos uma caminhonete, uma pistola e seis aparelhos celulares. Outros dois homens que estavam com o ex-jogador também foram presos.

A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Combate ao Narcotráfico e Crimes Conexos, que investiga se os suspeitos fazem parte de uma rede criminosa. As autoridades continuam apurando o envolvimento de cada um dos detidos.

Em entrevista breve ao canal paraguaio Telefuturo, Manzur negou participação no tráfico e afirmou que estava apenas dirigindo para os dois homens, que seriam, segundo ele, apenas conhecidos. O ex-jogador disse ainda desconhecer o conteúdo transportado no veículo.

Carreira de Manzur

Mansur tem 43 anos e passou pelo Santos em 2006, clube no qual disputou 49 jogos e marcou dois gols. Além do Peixe, passou por Cerro Corá (PAR), Guaraní (PAR), Pachuca (MEX), Libertad (PAR), Tigre (ARG), Olimpia (PAR), León (MEX) e Olimpia (PAR).

Pela Seleção do Paraguai, disputou 32 jogos e marcou um gol. Sua carreira ficou marcada pela disputa dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, quando conquistou a medalha de prata.