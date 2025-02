Mereceu? Ex-árbitro analisa expulsão de Gabigol em Cruzeiro x Atlético-MG; veja

Recém-chegado ao Cruzeiro, o atacante Gabigol foi expulso no clássico contra o Atlético-MG, neste domingo (9), no Mineirão. O centrovante recebeu cartão vermelho após acertar o rosto de Lyanco com o braço. Para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, a arbitragem acertou na decisão.

- O nosso analista de arbitragem Paulo César de Oliveira concordou com a expulsão do Gabriel - citou o narrador Rogério Correa durante a transmissão do "Premiere".

Em campo, Felipe Fernandes de Lima aplicou cartão amarelo para Gabigol, mas o árbitro foi chamado ao VAR e, após análise, mudou a decisão. Pouco antes de ser expulso, Gabigol havia perdido uma grande chance de abrir o placar. O primeiro tempo do clássico terminou empatado em 0 a 0.