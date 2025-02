Memphis Depay publica vídeo com Edina Alves: ‘Não acredito no Dia dos Namorados’

O atacante Memphis Depay repostou um vídeo de uma cena com a árbitra Edina Alves em Corinthians x Santos, na última quarta-feira (13). Ao compartilhar a imagem nas redes sociais, o holandês escreveu na legenda: "Não acredito no Dia dos Namorados", junto a um emoji de coração partido.

Em determinado momento do clássico, Depay colocou o braço no ombro de Edina que, alguns segundos depois, afastou o braço do atacante do Corinthians. O comentário de Memphis faz referência ao "Valentine's Day", quando é comemorado o Dia dos Namorados em grande parte do mundo.

Veja as reações nas redes sociais: