Memphis Depay, do Corinthians, manda recado a Oruam após megaoperação no Rio

O astro Memphis Depay prestou solidariedade às vítimas da megaoperação policial realizada nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28). Através das redes sociais, o atacante do Corinthians enviou uma mensagem declarando apoio ao rapper Oruam.

continua após a publicidade

➡️Adriano Imperador lamenta 121 mortes em operação policial no Rio

A ação é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Segundo o balanço divulgado pelas autoridades, a operação resultou na prisão de 113 pessoas e em 121 mortes (confirmadas até o momento, pelo Governo do RJ). As forças de segurança também apreenderam um verdadeiro arsenal que inclui 75 fuzis.

Após toda a repercussão mundial sobre a operação realizada no Rio de Janeiro, Memphis Depay entrou em contato com Oruam e pediu para o rapper se manter forte durante os tempos difíceis. Segundo o atacante do Corinthians, o cantor pode salvar as crianças e a nova geração das comunidades. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Após o rapper publicar a mensagem nas redes sociais, os internautas repercutiram a atitude de Memphis Depay, que acabou sendo alvo de críticas. Diante disso, o atacante do Corinthians se pronunciou oficialmente.

Veja a resposta de Memphis Depay

Tradução: Eu sei que neste mundo em que vivemos, eles sempre querem distorcer minhas palavras e mudar histórias para impor uma narrativa, porque querem interromper a obra de Deus.

Eu também sei quanta influência tenho sobre a geração mais jovem e quantas outras pessoas talentosas neste mundo influenciam as gerações mais jovens…

De alguma forma, acontece com frequência que crianças com talento nato vêm de bairros pobres, muitas vezes com também pouca educação.

Ainda assim, encontraram uma maneira de sobreviver, mas raramente têm líderes por perto que possam lhes mostrar as belas maneiras de viver.

Essa é a realidade.

Tudo o que eu quero é promover positividade, principalmente para a geração mais jovem, que alcança milhões de pessoas com seu talento.

Tento fazê-los entender uma perspectiva diferente da vida, mas sei que não é fácil… porque o diabo está trabalhando dobrado, e isso torna muito difícil mudar a maneira como eles pensam, mas não vou desistir.

Este mundo precisa de cura.

Eu preciso de cura… todos precisam de cura.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas