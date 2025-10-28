Violência no Rio impede Memphis de participar de treino do Corinthians

O dia de tensão e violência no Rio de Janeiro atrapalhou a reapresentação do atacante Memphis Depay, que não participou do treino do Corinthians nesta terça-feira (28). O jogador, que estava na capital fluminense, havia solicitado à diretoria alvinegra autorização para pousar um helicóptero em um dos gramados do CT Joaquim Grava, pedido que foi aceito pelo clube.

A aterrissagem estava prevista para ocorrer às 12h30, mas o mau tempo impediu a decolagem. Diante das condições adversas, Memphis manteve contato com os dirigentes corintianos ao longo do dia para informar sua situação e buscar alternativas de retorno.

O atacante ainda tenta chegar a São Paulo, mas encontra dificuldades devido ao cenário crítico no Rio. A Prefeitura emitiu alerta recomendando que a população evite deslocamentos, o que impactou o funcionamento dos transportes e a rotina da cidade.

— O atacante Memphis Depay não participou do treinamento desta terça (28). O atleta estava no Rio de Janeiro e, na segunda (27), solicitou ao clube a liberação para pousar um helicóptero em um dos gramados do CT, o que foi autorizado. A aterrissagem estava prevista para 12h30, porém, o mau tempo impediu a decolagem. Memphis manteve contato com a diretoria durante todo o dia e segue buscando meios para retornar a São Paulo, tendo em vista que o Rio de Janeiro vive um dia atípico, com recomendação da Prefeitura Municipal para que as pessoas evitem deslocamentos — disse o clube em nota.

O Timão volta a treinar na manhã desta quarta-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe Alvinegra terá mais quatro dias de treino antes de enfrentar o Grêmio. O jogo será realizado no domingo (02), às 16h, na Neo Química Arena.

Corinthians enfrenta o Grêmio no final de semana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Mais detalhes da operação no Rio de Janeiro

A megaoperação mobiliza cerca de 2.500 agentes das polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro. A operação policial, que ocorre em várias comunidades da capital fluminense, tem como objetivo desarticular facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Autoridades já confirmaram 64 mortos, 81 presos e 75 fuzis apreendidos na operação.