Memphis não marca há três meses e vive maior jejum no Corinthians

Ele desfalcou o time em sete jogos devido a lesão na coxa direita

Memphis Depay não balança as redes desde o dia 30 de julho e vive a maior seca de gols com a camisa do Corinthians desde a sua chegada, em setembro de 2024. A última vez que o holandês balançou as redes foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

O atleta desfalcou o Timão em sete partidas no período por conta de uma lesão muscular na coxa direita e, posteriormente, um edema na mesma região. Nas oportunidades em que esteve em campo, Memphis marca há nove jogos e 92 dias.

Neste período, o jogador também não deu nenhuma assistência. Ainda assim, Memphis tem bons números na temporada: é o vice-artilheiro do Corinthians no ano, com oito gols, e lidera o ranking de assistências, com 10 passes para gol.

Desde que chegou, Depay enfrentou outras duas sequências sem marcar: entre 5 de março e 2 de abril, e depois entre 10 de maio e 23 de julho, mas este período que incluiu a paralisação do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Memphis Depay vive jejum no Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lista de jogos que Memphis não fez gols