Em ano de muitas polêmicas envolvendo a arbitragem, o melhor quarteto de árbitros do Brasileirão 2024 foi definido. Nesta segunda-feira (16), a CBF divulgou a lista de nomes, o que não agradou os torcedores brasileiros, que debocharam a "premiação" nas redes sociais. Rafael Klein foi escolhido como o melhor do Campeonato Brasileiro, com os assistentes Nailton Júnior e Neuza Back, além do árbitro de vídeo Wagner Reway.

A escolha, sobre a arbitragem do Brasileirão, foi realizada a partir dos critérios técnicos determinados pela Comissão de Arbitragem da CBF. Os torcedores, no entanto, não concordaram que deveria haver um prêmio após um ano marcado por erros e polêmicas que envolveram os árbitros brasileiros.

Os quatro árbitros escolhidos pela CBF estão no quadro internacional da Fifa. Vale lembrar que o principal nome da arbitragem, Rafael Rodrigo Klein, está em sua terceira temporada na Série A do Brasileirão, e foi o responsável por apitar a primeira partida da final da Copa do Brasil.

