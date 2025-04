Mbappé presenteia influenciadores brasileiros com nova chuteira, em Madri

Os irmãos Caio e Vitor Lo, do Banheiristas, um dos canais de futebol no YouTube do Brasil com mais engajamento e visualizações no mundo, estiveram ao lado do Kylian Mbappé, do Real Madrid, em uma ação promovida pela Nike.

O encontro, que aconteceu em Madri durante a semana passada, reuniu alguns influenciadores de todo o mundo e o Banheiristas foi o único canal brasileiro a participar da ação com o craque francês do Real Madrid.

Na ocasião, Mbappé apresentou aos irmãos Lo, o mais novo modelo de chuteira, a Mercurial, assinada pelo atacante e que traz elementos sobre a história do jogador. O conteúdo produzido no encontro foi divulgado nesta terça-feira (29), nas redes sociais do Banheiristas e da Nike.

- Para nós foi um sonho realizado. Nós já participamos de outros lançamentos em Paris e Londres, mas foi a primeira vez que estivemos com o Mbappé. Ele é um dos maiores jogadores da atualidade em todo o mundo, e poder estar com ele foi um momento que eu nunca mais vou esquecer - comenta Caio Lo.

- Além de um jogador fora de série, Mbappé é um cara muito simpático e atencioso. Até tentamos contratar ele para o nosso time, mas não deu (risos). A gente agradece muito a Nike por proporcionar esse momento - complementa Vitor.

O Banheiristas acumula atualmente 7,2 milhões de inscritos no YouTube, com média de 90 milhões de visualizações por mês. Já a parceria entre Nike e Banheiristas é uma das mais longevas da internet no Brasil, chegando ao nono ano consecutivo.