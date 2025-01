Indiretas e desabafo: casamento de Hulk com sobrinha de ex é marcado por polêmicas

O jogador Hulk realizou a cerimônia de casamento com Camila Ângelo na última sexta-feira (3). A celebração aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba. O momento foi marcado por polêmicas, como indiretas, protestos e desabafos nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG perde de virada para o Guarani em estreia na Copinha

➡️ Band investe no futebol e vai transmitir torneio com quatro gigantes da Série A

O camisa 7 do Atlético-MG vive um relacionamento com Camila Ângelo desde 2019. Os dois já haviam se casado no civil em 2020 e são pais de Zaya, de 2 anos, e Aisha, de 6 meses. A grande polêmica na relação é o fato de a atual esposa ser sobrinha da ex do jogador, Iran Ângelo, com quem o atacante foi casado durante 12 anos, tendo três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9.

Revolta do filho mais velho

O adolescente de 14 anos se posicionou contra o novo casamento do pai: Ian optou por não comparecer à cerimônia e passou o dia ao lado da mãe. Iran agradeceu o gesto do primogênito publicamente nas redes sociais: "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito".

continua após a publicidade

Iran Ângelo em momento especial com o filho Ian, fruto da relação com Hulk (Foto: Reprodução/Instagram)

Tia de Camila também se manifestou

Rayssa Ângelo, tia de Camila, também se manifestou sobre o casamento. Em uma postagem nas redes sociais, a parente foi mais enérgica ao explicitar o descontentamento com a união dos familiares. Ela citou a morte da mãe, que aconteceu justamente no dia 3 de janeiro, e chegou a chamar a sobrinha de "Judas" e "traidora".

- Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Ver uma neta, que cresceu sob seu teto, trair a própria família de forma tão cruel seria um golpe impossível de superar - iniciou Rayssa.

continua após a publicidade

- É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas. Querer o que é do outro, desejar viver a vida de alguém que confiou em você, é um reflexo de um coração vazio, incapaz de criar sua própria felicidade - concluiu.

Publicação de Rayssa Ângelo contra casamento de Hulk com Camila Ângelo (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Hulk

Após os protestos, o próprio jogador se manifestou sobre o caso nas redes sociais. Em tom de indireta, o atacante do Atlético-MG publicou: "A melhor coisa do mundo é sermos blindados por Deus! Pois só tu, senhor, sabe de todas as verdades!".