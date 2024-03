Hoje em dia, faz parte da bancada da Jovem Pan (Reprodução/Jovem Pan)







Publicada em 20/03/2024 - 13:18 • São Paulo (SP)

O comentarista e jornalista Mauro Cezar Pereira, atualmente na Jovem Pan, perdeu parcialmente um processo que movia contra a ESPN, sua ex-emissora. Na ação, pedia um valor estimado em R$ 3,1 milhões.

Segundo informações do UOL, o processo teria sido aberto em 2021. Ele está correndo na 28º Vara do Trabalho de São Paulo. O processo foi aberto porque Mauro Cezar estava com um pedido de reconhecimento de dois vínculos empregatícios - de chefe de reportagem e comentarista.

Outro ponto levantado pelo comentarista é que ele teria perdido alguns ganhos porque se tornou exclusivo da ESPN no período no qual trabalhou lá. Isso motivou sua saída, em 2020. Hoje, além da Jovem Pan, faz participações pontuais em outras emissoras e tem um canal no Youtube.

Em primeira instância, o pedido de Mauro Cezar foi negado. Depois de recorrer, o julgamento em segunda instância também foi aberto. Mas foi reconhecido somente o vínculo de chefe de redação, que equivale a 15% do valor total.