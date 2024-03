Flamengo x Fluminense: Mauro Cezar detona árbitro por gol anulado e critica Diniz

Mauro Cezar criticou anulação de gol do Flamengo contra o Fluminense (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 21:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo teve um gol anulado no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense, neste sábado (16). O VAR chamou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, que apontou irregularidade no lance por falta em Keno no início da jogada. Durante transmissão, o jornalista Mauro Cezar criticou a decisão.

- Não houve nada, né? O Rodrigo Nunes de Sá (VAR) está de brincadeira. Um toquinho nas costas, isso não é futebol. É muita vontade de ser protagonista. É uma piada a arbitragem do Campeonato Carioca. Wagner do Nascimento Magalhães é péssimo dos péssimos. Impressionante - comentou Mauro Cezar.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Fernando Diniz é um dos técnicos brasileiros que trabalha em cima de pressão no árbitro, e às vezes funciona. Contra a LDU na Recopa, no primeiro tempo reclamou porque não deu acréscimo, no segundo tempo reclamou porque deu. Sempre reclama. Deu certo mais uma vez - completou o comentarista do "GOAT".