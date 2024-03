Mauro Cezar debocha de declaração de André após o Fla-Flu: ‘Pauteiro da imprensa’

André criticou a imprensa após eliminação no Fla-Flu (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia André, do Fluminense, se irritou com uma repórter após ser perguntado sobre o baixo aproveitamento do Tricolor em clássicos recentemente. Comentarista do Fla-Flu no canal "Goat" no último sábado (16), Mauro Cezar Pereira ironizou a declaração do jogador na transmissão.

- Vocês estão falando tanto que a gente está há 13 clássicos sem vencer, mas vocês esquecem de falar que somos bicampeões do estadual, acabamos de ser campeões da Libertadores. Fomos campões da Recopa, eu acho que vocês hoje falam muito do lado negativo, tem que falar mais do trabalho que está sendo construído - disse André.

Assim que André terminou a entrevista, Mauro Cezar retrucou:

- Temos um pauteiro para a imprensa esportiva. Vamos contratar o André para dizer o que a imprensa deve ou não deve falar. Deve ser um experiente jornalista. Esse assunto deve ser abordado porque o Fluminense está há 13 jogos sem ganhar um clássico - começou Mauro Cezar.

- É o bicampeão carioca, campeão da América, da Recopa. E é estranho, para um time nesse momento de sua história não ganhar um clássico. Se isso não é jornalisticamente relevante, então eu já não sei mais o que é. O Fluminense não faz uma boa temporada - completou.