Veja os palpites de Mauro Cezar para fase de grupos da Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 16:40 • São Paulo (SP)

O jornalista Mauro Cezar analisou, em seu blog no UOL, os grupos da Libertadores e deu seus palpites sobre os prováveis classificados. Confira:

Grupo A

Mauro Cezar acredita que o Fluminense vai terminar a fase como líder, deixando a briga pelo segundo lugar entre Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo (CHI).

Grupo B

Segundo o jornalista, o São Paulo leva uma das vagas junto com o Talleres (ARG).

Grupo C

O Grêmio, de acordo com Mauro Cezar, caiu no grupo mais difícil entre os brasileiros e vai lutar pela classificação junto com Estudiantes (ARG) e The Strongest (BOL).

Grupo D

A LDU (EQU) avança, e o Botafogo disputa a outra vaga com o Junior Barranquilla (COL), previu.

Grupo E

O grande problema do Flamengo é enfrentar times que jogam na atitude, segundo Mauro Cezar, que mesmo assim crava a classificação do Rubro-Negro e do Bolívar.

Grupo F

Para o jornalista, o Palmeiras se classifica em primeiro na chave e deixa Independiente Del Valle (EQU) e San Lorenzo (ARG) disputando a segunda vaga.

Grupo G

Atlético-MG e Rosario Central (ARG) avançam, na opinião do colunista, que aponta o Peñarol (URU) como o mais fraco entre os cabeças de chave.

Grupo H

O River Plate se classifica com dificuldades, segundo Mauro Cezar, que vê Libertad (PAR) e Nacional (URU) na disputa pela segunda vaga.