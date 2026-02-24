Negociação com o RB Bragantino não avança, e Wallace Yan permanece no Flamengo
Atacante chegou a se despedir do clube carioca
Após semanas de negociações, as tratativas entre RB Bragantino e Flamengo por Wallace Yan não avançaram. O jogador, que chegou a se despedir do clube carioca, não irá vestir as cores do Massa Bruta, segundo Diego Cerri, diretor esportivo do clube paulista.
- O Wallace Yan é um dos jogadores que fiz algum contato, que a gente mapeou, conversamos com o Flamengo, chegamos a colocar uma discussão sobre valores, mas infelizmente não avançou. É um jogador interessante, em um perfil de idade que vocês sabem que o Red Bull Bragantino busca, jovem, que vem atuando numa equipe também de ponta, que já ganhou títulos. É um jogador interessante, mas nós não conseguimos chegar em valores e fechar a negociação - disse Diego Cerri, do RB Bragantino, sobre as negociações com o Flamengo por Wallace Yan.
Inicialmente, RB Bragantino e Flamengo chegaram a um acordo pela transação do jogador. Entretanto, em um segundo momento, as partes se esbarraram pela divisão dos valores (fixo e metas), além da porcentagem por uma venda futura do atacante.
Wallace Yan chegou a se despedir do Flamengo
No dia 15 de janeiro, após partida do Flamengo contra o Bangu, Wallace Yan, emocionado, se despediu do Flamengo.
- Estou emocionado pelo carinho da torcida, de todos do clube… Sou um garoto que aprendeu muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar muitas alegrias ainda - disse Wallace Yan, com lágrimas nos olhos e voz embargada.
Posteriormente, Wallace Yan foi reintegrado aos treinos do Flamengo. No último jogo, na vitória por 3 a 0 diante do Madureira, o atacante não ficou à disposição por conta de trabalhos de recondicionamento com a preparação física. A expectativa, agora, é que ele seja relacionado para enfrentar o Lanús, na próxima quinta-feira.
