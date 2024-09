SP - SAO PAULO - 01/09/2024 - BRASILEIRO A 2024, CORINTHIANS X FLAMENGO - Tite tecnico do Flamengo durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

Ontem (12), no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida, na Fonte Nova, e garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil. O adversário do Rubro-Negro será o Corinthians, que venceu o Juventude por 3 a 1, na Neo Química Arena, na noite da última quarta-feira (11), depois de perder o jogo de ida por 2 a 1.

Mauro Cezar, no programa Posse de Bola, afirmou que o clubre carioca é o grande favorito no confronto contra o Corinthians. Apesar da derrota do clube carioca no último encontro entre os times, o jornalista afirmou que será um vexame em caso de eliminação do Rubro-Negro.

- Não vejo equilíbrio nenhum. Flamengo é franco favorito contra o Corinthians. Se não passar pelo Corinthians na semifinal, será um vexame. Não estou falando de tradição de equipe. Estou falando de diferença de times. A diferença é grande - afirmou Mauro Cezar

Ainda sem mando de campo definido, as partidas entre Flamengo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 2 e 17 de outubro. No outro lado da chave, estão Atlético-MG e Vasco. Ontem (12), o clube mineiro garantiu a classificação ao empatar por 0 a 0 com o São Paulo.