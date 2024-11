Mauro Cezar dispara contra reclamações de Abel Ferreira: ‘Vergonha alheia’

A vitória do Botafogo sob o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica de arbitragem. Após a partida, o técnico Abel Ferreira, do Alviverde, reclamou da arbitragem. Contudo, a atitude do treinador foi criticada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista detona ataques da torcida do Palmeiras a Abel Ferreira: ‘Burrice’

➡️ Ainda dá? Veja as probabilidades de título do Palmeiras após a derrota para o Botafogo

Durante participação na programação da Rádio Jovem Pan, o comentarista classificou as reclamações como "chororô". Para ele, não foram os erros da arbitragem que comprometeram o resultado desfavorável para o Alviverde, mas sim o desempenho ruim da equipe dentro de campo.

- Acho que esse chororô de arbitragem não tem nada haver com o que foi o jogo de ontem. A partida foi vencida merecidamente pelo Botafogo, o Palmeiras jogou mal. Aliás, o clube deveria se preocupar com o porque tanto cai (nas competições) no próprio estádio. Foram seis eliminações em mata-mata no Allianz. Ontem não foi uma eliminação, mas era um confronto direto pelo título do Brasileirão - iniciou o comentarista.

continua após a publicidade

Além disso, Mauro também analisou como erráticas as substituições do treinador português na partida. Ele criticou principalmente as entras de Dude e Maurício, nos lugares de Rony e Aníbal Moreno. O comentarista ainda classificou as vaias e criticas a Abel Ferreira como exageradas, mas normais para torcedores.

- Existiu erros nas substituições. Principalmente nas entradas de Dudu e Maurício, com as saídas do Rony e do Aníbal Moreno. Esta deveria ser a pauta. Referente as declarações, sinto vergonha alheia. As vaias, achei que foram em tom de desabafo do torcedor. Todo técnico está sujeito a isso. Não existe ser isento de critica, foi exagerado? Sim, mas as vezes o torcedor faz esse tipo de coisa, e o Abel foi mal ontem - concluiu.

continua após a publicidade

Abel Ferreira foi criticado por parte da torcida do Palmeiras após derrota para o Botafogo, pelo Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Distanciamento do título do Palmeiras

Após a derrota para o Botafogo, o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro na reta final. Agora, a equipe se encontra a três pontos atrás do Alvinegro e não depende apenas de si para levantar a taça da competição ao final da temporada.

Faltam apenas duas rodadas para o fim do campeonato nacional. O clube paulista irá enfrentar respectivamente o Cruzeiro e o Fluminense nos dias quatro e oito de dezembro. A vitória nos confrontos é fundamental para a manutenção do sonho do título. Além disso, o Alviverde também terá que contar com tropeços do Botafogo, que enfrenta o Internacional e o São Paulo na reta final.