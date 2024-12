Flamengo tem novidades na escalação para despedida de Gabigol

O Flamengo está escalado para a provável última partida de Gabigol pelo clube. O Rubro-Negro enfrentam o Vitória neste domingo (8), no Maracanã, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão 2024. Além do camisa 99, o técnico Filipe Luís manda a campo David Luiz, quem também pode estar se despedindo ao final da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Confira os jogadores que podem se despedir do Flamengo na rodada final do Brasileirão

O Fla conta ainda com os retornos de Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Gerson ao time titular, após ficarem de fora da escalação contra o Criciúma. Esperado entre os 11 iniciais, Nicolás de la Cruz inicia o duelo de rubro-negros no banco de reservas.

Assim, o Flamengo entra em campo contra o Vitória para a última rodada do Campeonato Brasileiro com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson; Bruno Henrique, Plata e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

continua após a publicidade

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo está há uma partida de chegar ao fim. O adeus do ídolo do clube carioca será marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. A promessa é de uma grande festa.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo