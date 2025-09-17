Mauro Cezar detona atitude de Gabigol no Cruzeiro: ‘Isso é hora?’

O jornalista Mauro Cezar detonou uma atitude de Gabigol no Cruzeiro depois da vitória de 2 a 1 contra o Bahia, nesta segunda-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador marcou um golaço para virar a partida na Arena Fonte Nova e sacramentar o triunfo.

Após a partida, Gabigol deu uma declaração que incomodou Mauro Cezar. De acordo com o jornalista, o atacante não deveria ter puxado o momento para ele, e sim valorizar a vitória do Cruzeiro.

- Quem contrata o Gabriel, contrata um combo. Ele tem esse tipo de coisa, é um fio desencapado. O Cruzeiro consegue uma vitória de virada sensacional. Isso é hora para falar de você? Sério? Isso é hora de falar do time - começou Mauro Cezar.

- Ele sai do Flamengo, o Cruzeiro aparece no caminho dele e oferece uma ótima condição, apostando muito mais no passado do que no presente do jogador, pois vinha no banco há muito tempo. Um jogador medíocre pode acertar um chute de fora da área e fazer um golaço, mesmo sem jogar nada. Isso pode acontecer - completou o jornalista.

Mauro Cezar detonou a atitude de Gabigol no Cruzeiro (Foto: Reprodução/Jovem Pan)

Fala de Gabigol, do Cruzeiro, que irritou Mauro Cezar

Gabigol, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Kaio Jorge, não marcava desde a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, em 20 de julho, quando fez dois gols. Ao todo, o atacante chegou a 13 gols com a camisa do Cruzeiro em 40 partidas – nos nove jogos de jejum, Gabigol foi titular apenas no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

Ainda em campo, Gabigol recebeu um abraço do técnico Leonardo Jardim e falou sobre o relacionamento com o treinador e sobre a situação de reserva da equipe:

- Difícil falar sobre o treinador, né? A gente tem se reforçado bastante. Tem chegado jogadores com outras características. No primeiro tempo, a gente foi um time mais reativo. No segundo, foi um time que teve mais a bola, mais aproximação. A gente tem trabalhando bastante, buscando minutos. Claro que todo mundo quer jogar, sempre é um pouco difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ter mais minutos e ajudar o time - começou Gabigol, do Cruzeiro.

- A gente tem uma relação incrível. Tiro muitas dúvidas com ele. Claro que a gente conversa bastante. Busco minutos e ele sabe disso. O Cruzeiro tem tido um ano maravilhoso e, em dezembro, a gente vai voltar a conversar – afirmou o atacante, colocando em dúvida sua permanência na Toca da Raposa, apesar de ter contrato até 2028.