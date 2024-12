Mauro Cezar critica nota do Palmeiras sobre torcida única no Mineirão

O jornalista Mauro Cezar criticou a nota emitida pelo Palmeiras sobre o confronto contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira (4), às 21h30, no Mineirão. A diretoria do Alviverde se posicionou contra a determinação de torcida única, no último sábado (30), e alegou falta de isonomia, tendo em vista que os cruzeirenses estiveram presentes no Allianz Parque no primeiro turno. A CBF definiu por realizar a partida com portões fechados.

O pedido pela torcida única no confronto aconteceu por conta de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais, que proíbiu a torcida do Palmeiras de comparecer ao Mineirão. A motivação foi o confronto recente entre organizadas dos dois clubes em uma rodovia federal. Para Mauro, a determinação está equivocada.

- Acho que não deveria ser torcida única. A Mancha Verde, que seria a torcida responsável pelo ataque aos cruzeirenses já está banida dos estádios. Então, acho que os demais torcedores do Palmeiras não deveriam ser punidos. Acho que deveria haver um cuidado, uma atenção especial, uma proteção ao torcedor do Palmeiras pra que pudesse ver o jogo no Mineirão, isso sem nenhum problema. Não vou concordar nunca com a torcida única - iniciou o jornalista, durante programação do site UOL Esportes.

Além disso, Mauro Cezar também criticou a postura da diretoria do Palmeiras. O clube emitiu uma nota, no último sábado (30), se posicionando contra a torcida única para a partida. Ao analisar o caso, o jornalista relembrou uma polêmica envolvendo o Alviverde e o Flamengo no Brasileirão de 2019.

- Me causa espanto o fato do Palmeiras agora emitir nota quando em 2019 aconteceu o contrário. O Alviverde jogou com o Flamengo no Maracanã, no primeiro turno com torcida. Mas na volta, com o Rubro-Negro já campeão do Brasileiro, o argumento foi que o Ministério Público de São Paulo não queria, e não teve torcida do Flamengo naquele jogo. Não teve isonomia. Não deixaram a torcida do Flamengo gritar é campeão da Libertadores e do Brasileiro na casa do Palmeiras - concluiu.

Sem torcida

A CBF definiu por fechar os portões para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras após as autoridades de Minas Gerais proibirem o acesso de torcedores palmeirenses. A determinação aconteceu por conta de uma emboscada promovida por uma organizada do clube paulista contra outra do time mineiro.

O conflito aconteceu no dia 27 de outubro, em uma rodovia federal, na altura da cidade de Mairiporã (SP). Na ocasião, um torcedor do Cruzeiro foi assassinado e outros 20 ficaram feridos.