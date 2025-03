Ídolo do Palmeiras dá veredito sobre pênalti polêmico em cima de Vitor Roque

O Palmeiras eliminou o São Paulo, na última segunda-feira (10), na semifinal do Campeonato Paulista, ao vencer o clássico Choque-Rei por 1 a 0 no Allianz Parque. Logo após a partida, Marcos, ex-goleiro e ídolo do clube alviverde, deu o seu veredito sobre o pênalti polêmico em cima de Vitor Roque. O lance foi crucial para a vitória do time do técnico Abel Ferreira.

O antigo arqueiro discordou da marcação dentro de campo. Para ele, o lance é comum nas partidas do futebol e não deveria ter sido assinalado como pênalti. Marcos isentou o árbitro de campo Flávio Rodrigues de Souza, mas questionou a ausência do VAR no lance. A cabine era comandada por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

- Estou aqui para lançar mais uma polêmica. Sei que vocês vão ficar p**** comigo, mas não tem problema. Eu joguei no setor defensivo a minha vida inteira, e isso era comum: o atacante deixar a perna para o goleiro ou zagueiro dentro da pequena área, para o juiz cair na deles. Não foi o primeiro que vi não - iniciou o ex-goleiro, antes de completar:

- O que não era para ter erro é no VAR. O juiz tinha que ter ido lá e revisto o lance. Então, não vou zoar com ninguém não. Porque foi uma partida que os dois times se entregaram demais. Meu time se classificou. Mas vou te falar a verdade, não achei pênalti não.

Vitória polêmica do Palmeiras

O lance polêmico do clássico Choque-Rei aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. Na sequência da jogada, o atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro assinalou a penalidade.

As reclamações sobre a marcação foram referentes a uma possível simulação do camisa 9 do Palmeiras. Sem rever o lance no VAR, Flávio Rodrigues de Souza manteve a marcação de campo. Raphael Veiga converteu a cobrança e colocou o time de Abel Ferreira à frente do placar.

Na segunda etapa, o clube alviverde conseguiu segurar a vantagem e alcançar a final do Campeonato Paulista. Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira se prepara para enfrentar o Corinthians na decisão estadual, que será realizada em duas partidas. O time alvinegro decide em casa.

O primeiro confronto da final do Campeonato Paulista acontece neste domingo (17), no Allianz Parque. O horário da partida ainda não foi definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).