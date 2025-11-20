Mauro Cezar aponta responsável por derrota do Flamengo: 'Na conta dele'

O jornalista Mauro Cezar apontou o goleiro Rossi como o principal responsável pela derrota do Flamengo diante do Fluminense, na última quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. O arqueiro foi protagonista de um erro que originou o segundo gol do Tricolor.

As críticas do comunicador a atuação de Rossi aconteceram através de uma transmissão ao vivo após o apito final da partida. Além de chamar atenção para o erro do arqueiro, Mauro Cezar também não perdoou a atuação da equipe do técnico Filipe Luís.

— O Flamengo desperdiçou uma chance muito grande de se encontrar em uma situação confortável no Campeonato Brasileiro. Foi uma atuação muito ruim. Uma atuação constrangedora, principalmente no primeiro tempo, mais uma vez. A irresponsabilidade do Rossi levando a derrota — iniciou, antes de completar.

— O que ele fez hoje é imperdoável. É verdade, que o João Victor estava muito nervoso, errando, recuou a bola meio que na fogueira, mas pelo amor de Deus, o Rossi tinha duas opções, dar um chutão ou deixar a bola sair para escanteio. Mas não, tentou dominar, e o Serna veio e fez o gol. Irresponsável. Essa derrota vai muito na conta dele — concluiu.

Erro de Rossi

O cronômetro marcava 32 minutos, quando o João Victor recuou uma bola perigosa para o goleiro. Rossi não conseguiu realizar o domínio e Serna aproveitou a falha no gesto técnico para marcar. O erro fez o Fluminense abrir 2 a 0 no placar. Veja o lance abaixo:

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no primeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos, o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.