Palmeiras na Libertadores: confira datas e horários dos jogos

A Conmebol divulgou no final da tarde desta terça-feira (18) o calendário detalhado da fase de grupos da Libertadores. E o Palmeiras já sabe as datas e os horários dos jogos na primeira fase.

A estreia do Verdão será na quinta-feira, dia 3 de abril, às 19h (de Brasília). A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Além da equipe peruana, o grupo G ainda tem Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Tricampeão da Libertadores, o Palmeiras foi o time brasileiro que mais gastou na última janela de transferências, contratando nomes como Vitor Roque, Paulinho, Emiliano Martínez e Micael.

Enquanto não chega a estreia na competição continental, o Palmeiras se prepara para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. No dia 27 deste mês, o Verdão enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, precisando reverter o placar para conquistar o inédito tetracampeonato Paulista.

Depois da derrota por 1 a 0 no primeiro jogo em casa, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis. O Corinthians joga pelo empate para ser campeão.

Confira a programação completa dos jogos do Palmeiras

Sporting Cristal (PER) x Palmeiras - 03/04, quinta-feira (19h)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR) - 09/04, quarta-feira (21h30)

Bolívar (BOL) x Palmeiras - 24/04, quinta-feira (19h)

Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras - 07/05, quarta-feira (21h30)

Palmeiras x Bolívar (BOL) - 15/05, quinta-feira (19h)

Palmeiras x Sporting Cristal (PER) - 28/05, quarta-feira (21h30)