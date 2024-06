Mauro Cezar aponta o que o Fluminense deve fazer para fugir do rebaixamento

Comentarista Mauro Cezar critica o Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 07:33 • Rio de Janeiro

A situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro é alarmante. O clube amarga a lanterna do torneio e corre sério risco de rebaixamento com apenas seis pontos em 12 jogos. O jornalista Mauro Cezar, em programa na Jovem Pan, comentou o momento do Tricolor e apontou o caminho que o time deve seguir para se recuperar.

- O Fluminense terá que vencer 13 dos seus 26 jogos restantes. Metade. Tinha que vencer 1 em 12, e agora para escapar do rebaixamento, fazer 45 pontos, que é a marca sempre procurada para evitar rebaixamento. Tem que vencer metade dos jogos ou uma combinação de ganhar 10 jogos, empatar sei lá quantos, 9 jogos, alguma coisa assim. Muito difícil, e ontem, nossa, um horror. O time do Fluminense não existe, gente. E assim, o Mario Bittencourt, que é o presidente, está apostando que o Marcão vai resolver, não sei se o Marcão vai resolver isso aí não, cara. Acho que o Fluminense precisa de um técnico que consiga mudar o time. Não adianta usar os mesmos jogadores, ser uma mudança de mais impacto, porque se dá bem com os caras, que os caras são amigos, isso aí não sei se vai resolver não. Acho que o Fluminense precisa de uma mudança mais radical.

- É bom lembrar que em 2009, quando o Fluminense estava calacrado, escapou de maneira espetacular do rebaixamento. A primeira coisa que foi feita quando o Cuca era o técnico e começou a arrancada, foi mudar o elenco. Ele encostou alguns jogadores que já não rendiam mais, subiu alguns outros e tudo. E tinha um detalhe. Fred, em 2009, novinho, recém chegado ao Fluminense, fazendo gol de tudo quanto era jogo. Quase todos os jogos teve gol do Fred.