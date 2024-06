Benja crava saída de técnico de gigante da Série A: ‘Já caiu, só estão esperando o momento’

Benja diz que o técnico é hoje o menor dos problemas do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Benjamin Back, o Benja, disse, em resposta a pergunta de seguidor no X (antigo Twitter), que o técnico do Corinthians, António Oliveira, "já caiu". Segundo o apresentador, o clube só está esperando o momento de demiti-lo.

A pressão sobre o treinador português aumentou após o empate com o Cuiabá em casa. O Timão completou sete partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento, com apenas nove gols em 12 rodadas.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Benja ressaltou, no entanto, que o técnico é hoje o menor dos problemas do Corinthians. Em post no X, o apresentador da CNN disse que o time é "um transatlântico desgovernado rumo ao iceberg".

- Se o Augusto Melo (presidente do Corinthians) tivesse colocado um executivo de nível no futebol logo quando assumiu, muitos dos problemas do futebol não aconteceriam hoje! Infelizmente ele escolheu o Rubão… Depois ele ainda teve a chance de contratar um diretor mais experiente, mas optou em trazer Fabinho Soldado… Enfim, o Corinthians é um transatlântico desgovernado rumo ao iceberg… - escreveu.