Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro

A renovação de Gabigol com o Flamengo virou assunto em todos os programas esportivos na manhã desta sexta-feira. Isso pois Júnior Pedroso, o empresário do atacante, declarou em entrevista para o SporTV que 'o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol'.

Diante dessa declaração, o setorista do Flamengo Venê Casagrande comentou a situação do atacante rubro-negro no SBT Sports Rio.

- Ou o Tite de fato não gosta do futebol do Gabigol, não quer ter o Gabigol no Flamengo, ou o Gabigol vem treinando muito mal. Mesmo diante de vários desfalques, o Gabigol não tem oportunidade. E na boa, a gente não consegue dizer que o Gabigol tá indo bem ou mal, porque ele entra faltando 15 minutos pra acabar o jogo e quando ele entra, é um Flamengo totalmente desconfigurado. Ele não entra com os principais jogadores.

- Eu não estou aqui defendendo o Gabigol, dizendo que ele está voando, em plena forma física, tática e técnica, até porque ele está longe do ideal dele.

- Acho que o Gabigol poderia ter mais oportunidades no time do Flamengo. Ou ele vem treinando muito mal ou o Tite já deu o recado dele. - conclui Venê.

