Mauro Beting cita trauma de 2024 para o Atlético contra o Lanús e crava placar

O Atlético-MG joga a final da Sul-Americana neste sábado (22), contra o Lanús, com transmissão do SBT em TV aberta. Comentarista do jogo, Mauro Beting afirmou que o vice traumático do clube mineiro na Libertadores do ano passado, contra o Botafogo, pode atrapalhar o Galo. Contudo, o jornalista aposta em uma vitória da equipe de Jorge Sampaoli em Assunção, no Paraguai.

- Pode atrapalhar, foi muito traumático para o Galo perder aquela final. Nunca aconteceu em uma final de Libertadores ter um jogador a mais desde o primeiro minuto e perder do jeito que perdeu. E já havia perdido a final da Copa do Brasil para o Flamengo e teve que lutar até o final para não cair. Agora está em uma situação mais confortável no Brasileirão - disse Mauro.

- Acho que o jogo se decide em 90 minutos a favor do Galo, 2 a 1, gols de Hulk e Dudu - completou o jornalista, em entrevista ao Lance!.

Trabalho de Sampaoli no Atlético-MG

Após a primeira passagem em 2020, Sampaoli voltou ao Atlético-MG em setembro e ajudou a levar o clube mineiro à final da Sul-Americana. O argentino guiou o time mineiro nas vitórias contra Bolívar-BOL e Independiente del Valle-EQU, nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Mauro Beting analisou o trabalho do técnico até aqui no Galo.

- Tenho achado o Sampaoli melhor do que a encomenda. O Sampaoli está menos Sampaoli no pior sentido dele, que era o humano, o comportamental, como líder. Parece que a versão paz e amor do Sampaoli está melhor. E o time também, sobretudo, com o resgate técnico do Dudu, que não jogava bem há dois anos. Um possível vice colocaria Telê Santana em xeque. Quem ganha, empata e perde são os jogadores, mas é claro que sobraria para ele. Não acho que perderia o emprego, mas não seria o treinador que eu traria para o Galo, mas como levou para a final da Sul-Americana, eu daria um voto de confiança para 2026 - encerrou.