Sempre Hulk: o roteiro do ídolo em busca de mais um título pelo Atlético-MG

Um novo Hulk, mas o mesmo espírito, aquele que conquistou a massa e se tornou um dos maiores ídolos da história do Atlético. Aos 39 anos, o atacante superou dificuldades e vai em busca do seu 9° título com a camisa alvinegra.

O jogador passou por momentos de instabilidade na temporada, seca de gols e partidas abaixo que faziam torcedores desacreditar que se tratava mesmo de Hulk. Mas continuou trabalhando e se reinventou, voltando a ser fundamental e indispensável para a equipe atleticana.

Temporada de Hulk pelo Atlético

Mesmo com momentos de baixa e jejuns, Hulk é o artilheiro da equipe no ano com 20 gols em 56 partidas disputadas, superando a temporada passada, a menos goleadora pelo Galo. Além disso, o atacante ainda contribuiu com sete assistências.

Hulk teve um início de 2025 como todos estão acostumados a ver. Foi o goleador do campeonato mineiro com 7 gols e eleito o craque da competição. Ajudou o atlético a conquistar o sexto título estadual consecutivo e seu quinto com a camisa alvinegra.

Em certo momento da temporada, um pouco depois da metade do ano e no período em que saiu Cuca e entrou Sampaoli, Hulk viveu uma baixa, na qual passou pelo pior jejum com a camisa do Galo. Foram mais de dois meses e 15 partidas sem marcar.

Nesse meio tempo surgiram especulações que o jogador sairia do Galo ou que iria se aposentar. Os rumores se intensificaram quando o atacante perdeu minutagem e titularidade absoluta da equipe de Sampaoli. No entanto, Hulk sempre deixou claro seu compromisso com o contrato com o Atlético, além de demonstrar todo o seu amor em atuar pelo clube mineiro.

Outro ponto importante na temporada do jogador, foi deixar de usar a braçadeira de capitão. A iniciativa partiu do próprio Hulk que alegou não conseguir exercer comunicação com a arbitragem, devido a ser "marcado" pelos juízes por reclamações.

Hulk em clássico contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo / AGIF)

A volta por cima

O atacante mostrou sua persistência e deu a volta por cima com a camisa do Atlético. No jogo de ida contra o Independiente del Valle pela semifinal da Sul-Americana foi a retomada, o jogador entrou e mudou o jogo dando uma assistência e sendo fundamental para o empate na altitude.

No jogo de volta finalmente quebrou o jejum sem marcar e foi o melhor jogador em campo, no jogo que selou a vaga para a grande final da competição continental. Hulk estava de volta.

A capacidade de decidir jogos, não só com gols, mas com passes, quebra de linhas e a influência dentro de campo é um dos combustíveis que o Galo pode contar para levantar o troféu em Assunção.

500 gols em sua carreira

Hulk ultrapassou nesta temporada a incrível marca de 500 gols em sua carreira profissional. Pelo Galo, são 134, time em que mais marcou.

O atacante ocupa a 9° colocação de maiores artilheiros da história do clube mineiro, empatado com Marques. Além disso, é o maior goleador do século pelo Galo.

Homenagem dos 500 gols de Hulk (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk busca mais um título pelo Atlético

No próximo sábado, Hulk vai em busca de mais um título com a camisa do Atlético. Caso vença, o super herói alvinegro vai chegar ao de número nove pelo clube mineiro (Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021, Supercopa do Brasil 2022, e Campeonatos Mineiros 2021 a 2025)

O jogador trata a final como seu "jogo mais importante" pelo Galo. Além disso, considera a derrota na final da Libertadores em 2024 como motivação extra para a conquista da Sul-Americana.

Atlético e Lanús se enfrentam às 17h no Estádio defensores del Chaco, em Assunção no Paraguai