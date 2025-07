O camisa 9 do Flamengo está de volta: Pedro mostra o seu valor em clássico

Pedro decidiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Fluminense neste domingo (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. O camisa 9, que está de volta aos jogos da equipe de Filipe Luís, entrou no clássico já no segundo tempo. Ele precisou de apenas duas oportunidades para demonstrar o seu valor. Valor esse, aliás, que já era de conhecimento dos torcedores, que cantaram o seu nome assim que entrou em campo.

Pedro foi chamado aos 28 minutos do segundo tempo para entrar no lugar de Arrascaeta. O atacante, entretanto, não foi a primeira opção utilizada por Filipe. Ainda no aquecimento, Plata sentiu. Quem começou no time titular foi Wallace Yan. Já durante o confronto, o treinador chamou Juninho para entrar na vaga do Garoto do Ninho. Posteriormente, aí sim, Pedro foi acionado.

Em campo, o camisa 9 contou com muito apoio da torcida, que cantou o seu nome logo quando foi chamado. A sua primeira grande chance foi aos 38', quando ficou cara a cara com Fábio, mas desperdiçou.

Gol do camisa 9 - festa rubro-negra no Maracanã

O gol de Pedro saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Luiz Araújo, Pedro aproveitou cabeçada de Léo Ortiz e, com muita raça, mandou a bola para o fundo da rede.

Na comemoração, Pedro tirou a camisa do Flamengo e mostrou uma frase escrita em outra peça: "Jesus é o suficiente". Posteriormente, o camisa 9 beijou o escudo do Rubro-Negro que fica ao lado da bandeira de escanteio.

Pedro comemora gol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

