Marta negocia com emissora para cobertura da Copa do Mundo de 2026

A Globo vem se movimentando em busca de reforços para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo informações da Folha de São Paulo, as craques da Seleção Brasileira Feminina, Marta e Cristiane negociam com a emissora para se juntarem ao elenco de comentaristas durante o torneio.

A Rainha do futebol é um desejo antigo da emissora, que já havia feito uma proposta para ela cobrir a última Copa do Mundo, no Catar. No entanto, compromissos profissionais impediram que o acordo fosse firmado entre as partes. Por outro lado, Cristiane já atuou como comentarista da Globo durante as Olimpíadas de 2021 e 2024.

A Globo terá direito a transmissão de todas as partidas da Seleção Brasileira e poderá exibir metade da fase mata-mata, além da grande final, que acontece no dia 19 de julho. A cobertura já começa nesta sexta-feira (5), com o sorteio dos grupos.

De olho no evento mundial, a emissora promete enviar de 60 a 70 profissionais para fazer a cobertura diretamente dos três países sede. Entre os nomes confirmados estão o narrador titular da emissora, Luís Roberto, e o de Denílson, ex-jogador que vai comentar partidas do Brasil.

Concorrente da Globo tenta contratação de Caio Ribeiro

Texto por: Bernardo Pinho

O SBT tenta a contratação de Caio Ribeiro, comentarista da Globo, para a Copa do Mundo. A informação foi publicada por Gabriel Vaquer, na Folha, e confirmada pelo Lance!. O ex-jogador é um dos principais nomes do esporte global.

A Copa do Mundo de 2026 será transmitida na TV aberta por Globo e SBT. De acordo com Vaquer, o narrador Tiago Leifert, principal do SBT e amigo de Caio Ribeiro, tem ajudado a emissora na tentativa de levar o ex-jogador.

Tirar Caio Ribeiro da Globo para a Copa do Mundo não será missão fácil para o SBT, já que o ex-jogador tem posição privilegiada na emissora e participa das principais transmissões. Eventualmente, Caio também comenta jogos no Sportv/Premiere.

