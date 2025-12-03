"De ressaca" da comemoração do título da Libertadores e com o título do Campeonato Brasileiro praticamente garantido, o Flamengo deixa dúvidas em relação ao time que vai entrar em campo contra o Ceará, nesta noite, no Maracanã.

continua após a publicidade

Em sete dias o Fla precisa estar no Catar para disputar sua primeira partida pela Copa Intercontinental. Sendo assim, Filipe Luís pode pensar em poupar seus titulares do confronto contra o Ceará, por já ter o título encaminhado, e preservar seus atletas para o compromisso da próxima semana.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp

Entretanto, com casa cheia e a presença da taça do Brasileirão in loco no Maracanã, em enquete realizada no canal Lance! Flamengo no WhatsApp — que reúne mais de 300 mil seguidores — os torcedores pediram, com ampla maioria, que Filipe Luís escale força máxima no confronto pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

O resultado foi categórico: 98% dos participantes optaram pela opção "Time titular! Queremos erguer o troféu em casa". O próximo jogo do Flamengo será contra o Mirassol, no interior paulista.

Taça do Brasileirão será entregue ao Flamengo em caso de título contra o Ceará

A taça do Campeonato Brasileiro estará no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Ceará. A medida foi confirmada pelo Lance!, após a entidade avaliar que há grandes chances de o título ser definido já nesta rodada, caso o Rubro-Negro confirme o favoritismo e conquiste os três pontos diante de sua torcida.

continua após a publicidade