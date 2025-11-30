Título do Flamengo sobre o Palmeiras dá grande audiência à Globo e recorde; veja

A Globo registrou 27 pontos de média com picos de 32 na Grande São Paulo durante a transmissão da final da Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras. O confronto aconteceu no sábado (29), quando o time carioca venceu por 1 a 0, com gol de Danilo no segundo tempo. A GeTV bateu recorde com a partida.

No Rio de Janeiro, a audiência foi ainda maior, alcançando 37 pontos de média e picos de 41. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "F5", no Painel Nacional de Televisão (PNT), que mede a média nacional, o jogo atingiu 30 pontos com picos de 34.

Palmeiras x Flamengo foi disputado das 18h15 às 20h13 e transmitido por diversos veículos. A ESPN obteve média de 4 pontos no PNT, liderando entre os canais por assinatura durante toda a transmissão. A Record marcou 3 pontos, o SBT ficou com 2 e a Band registrou apenas 1 ponto.

Em cidades como Fortaleza, Belém e Manaus, a transmissão ultrapassou momentaneamente a marca de 40 pontos. Este patamar de audiência foi comemorado pela Globo por ser cada vez menos comum na TV aberta atualmente.

No ambiente digital, a GE TV, que transmitiu o jogo pelo YouTube, alcançou picos superiores a 4 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, sendo o maior número desde a criação do canal, em setembro.

A final entre Palmeiras e Flamengo no principal torneio continental apresentou números comparáveis aos de jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e da fase final da novela "Vale Tudo".

A transmissão ocorreu em múltiplas plataformas, incluindo canais de TV aberta, TV por assinatura e streaming, confirmando as expectativas da Globo e da Disney (proprietária da ESPN) quanto ao interesse do público pelo confronto.