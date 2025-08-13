Luva de Pedreiro é internado sem previsão de alta

Iran de Santana Alves, influenciador digital, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. Sua namorada, Távila Gomes, informou que Luva deu entrada no hospital na manhã desta terça-feira (12), mas teve dificuldades na obtenção do diagnóstico.

O influenciador ainda não tem previsão de alta, mas encontra-se bem e estável, segundo Távila.

- Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser. Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs - tranquilizou via redes sociais.

Luva de Pedreiro está internado em João Pessoa (Foto: Reprodução/Twitter)

Luva de Pedreiro tem serie documental na HBO Max

A ascensão meteórica do garoto simples é o tema de Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada, obra dividida em três capítulos. A série conta com depoimentos de Iran e familiares, amigos, influenciadores e profissionais do marketing e da bola. Mostra os bons momentos, mas também os complicados.

Há poucos anos, um garoto pobre como tantos outros Brasil afora se divertia com os amigos jogando bola em um campinho improvisado, de chão batido. O local ficava na pequena Quijingue, cidade de 24 mil habitantes no interior da Bahia. O jovem tinha habilidade inegável, mas se transformar em jogador de futebol profissional e ter seus jogos transmitidos na TV era bastante improvável. Resolveu, então, filmar seus lances e assistir pelo celular. Ah, e usando uma luva de pedreiro. Tudo muito prosaico, mas o suficiente para a esta altura você saber sobre quem estamos falando.

A minissérie documental sobre a vida do influenciador relata a ascensão de Iran Ferreira na internet. O jovem de 23 anos, viralizou nas redes sociais após produzir vídeos sobre futebol no interior da Bahia. O sucesso o fez ter que lidar com a fama e embate com empresários ainda muito novo. Todas as emoções da carreira de Luva são contadas na produção da HBO Max.