Fábio faz alerta para time do Fluminense após estreia na Libertadores: 'Não adianta'

Após o empate do Fluminense contra o Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores nesta terça-feira (7), o goleiro Fábio falou na saída de campo e fez alerta ao time. O Tricolor sentiu o peso da competição e não conseguiu mostrar o mesmo futebol das últimas partidas.

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— A gente tem que cada vez mais se doar em todos os aspectos porque cada vez mais vai ficar mais difícil. Quando você consegue jogar bem, as equipes adversárias tendem a dificultar mais ainda. Então não adianta a gente achar que o jogo anterior que a gente jogou bem vai ser suficiente para a gente vencer o adversário na partida seguinte. Então a gente vai ter que correr mais, vai ter que se dedicar mais em todos os aspectos. Na hora que tiver uma bola parada também ter bastante concentração porque define jogo, tanto a favor como contra. E a tendência é só ter mais dificuldade ainda. Quanto mais a gente jogar melhor, com mais qualidade, com intensidade, mais difícil vai se tornar nas partidas seguintes.

Com o resultado, o Tricolor divide a segunda colocação do grupo com o La Guaira. No outro confronto, o Independiente Rivadavia (ARG) venceu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, na argentina, e lidera a tabela.

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O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

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Fábio se torna o jogador mais velho a jogar a Libertadores

Com 45 anos, 6 meses e 7 dias, Fábio entrou em campo para Deportivo La Guaira e Fluminense e se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida Copa Libertadores desde 1960. O veterano superou o goleiro boliviano Luis Galarza, que em 1995 atuou com 44 anos, 2 meses e 19 dias pelo Bolívar-BOL.

— Deus me concedeu a capacitação, a recuperação também para poder estar hoje completando essa marca. Ao longo dos anos tive a oportunidade de estar dentro de campo. Mais um jogo difícil, onde a gente teve algumas dificuldades e que a gente queria o resultado positivo e infelizmente não conseguimos. Mas continuamos trabalhando, focados e gratidão sempre a Deus por mais essa marca. E vamos seguir jogo a jogo, que é o mais importante aí dentro da temporada.

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