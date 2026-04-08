O empate sem gols com o Deportivo La Guaira, fora de casa, mostrou um fator que pode acompanhar o Fluminense ao longo da Libertadores: a falta de rodagem de parte do elenco na competição. Em um grupo que já começou embolado — com a vitória do Independiente Rivadavia sobre o Bolívar, em Mendoza —, o Tricolor deixou escapar dois pontos que podem fazer diferença na briga por classificação e na sequência de jogos do Brasileirão.

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➡️Fluminense sente estreia na Libertadores e empata contra o modesto La Guaira

A atuação em Caracas foi marcada por um time que teve mais posse de bola e chances, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem. O próprio técnico Luis Zubeldía reconheceu após a partida que a equipe poderia ter feito mais, e o desempenho refletiu um certo nervosismo, especialmente na construção das jogadas. A estreia, somada à responsabilidade do jogo, parece ter pesado.

Na saída de bola, ponto-chave do modelo tricolor, a equipe encontrou dificuldades pouco comuns. A dupla de zaga formada por Jemmes e Freytes sentiu o contexto. O primeiro, que vive sua primeira temporada em um clube de maior pressão e disputava sua estreia na Libertadores, não conseguiu repetir a qualidade habitual na construção. Já Freytes, com pouca experiência no torneio, também apresentou insegurança em momentos decisivos, comprometendo o ritmo da equipe desde trás.

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Do meio para frente, o cenário também não ajudou. John Kennedy foi o jogador mais ativo do ataque e criou as principais chances, mas encontrou pouca colaboração. Savarino, Canobbio e Lucho Acosta tiveram dificuldades para acelerar o jogo e dar fluidez às ações ofensivas. Assim, o volume de posse não se traduziu em perigo real.

Por outro lado, Martinelli e Hércules conseguiram sustentar o meio-campo com intensidade e presença, mas ficaram sobrecarregados pela falta de conexão com o setor ofensivo. Sem a tranquilidade necessária para controlar o jogo e com pressa para definir as jogadas, o Fluminense acabou travado em suas próprias limitações.

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Sequência até a Copa do Mundo

O empate contra um time inferior pode impactar a sequência até a Copa do Mundo. O Fluminense enfrentará uma maratona de jogos até a pausa, com intervalos de três dias entre os compromissos. Caso tivesse vencido a estreia na Libertadores, Zubeldía poderia ter maior respiro lá na frente para poder rodar o time e se manter na briga pelo título do Brasileirão.

Depois de empatar com o Coritiba no sábado (4), o Flu viu o líder Palmeiras abrir cinco pontos de vantagem na tabela. A conta do Fluminense vai ficar ainda mais apretada com o início da Copa do Brasil. Até a pausa para Copa do Mundo, daqui menos de dois meses, serão mais 15 jogos.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

Savarino em ação em La Guaira x Fluminense (Foto: Juan BARRETO / AFP)

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