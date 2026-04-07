O Fluminense empatou com o Deportivo La Guaira em 0 a 0 na estreia da Libertadores, nesta terça-feira (7). Os times se enfrentaram em partida válida pelo Grupo C, no Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, na Venezuela. Após o apito final, Zubeldía comentou o resultado em entrevista coletiva e falou que o time fez pouco.

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— Poderíamos ter feito mais, sim. Por isso não conseguimos ganhar. Concordo totalmente, 100%. Ainda preciso analisar melhor o jogo, mas sem dúvidas deveríamos ter feito mais. Não tenho dúvida sobre isso — disse Zubeldía, que falou sobre a estreia no geral:

— Vamos ver isso quando acabar a fase de grupos. As equipes que querem ir mais longe no torneio buscam ganhar em todos os cenários. Mas nenhuma partida é fácil. Fizemos algumas coisas que nos permitiram estar perto da vitória. Tivemos pelo menos três jogadas muito boas. Se tivéssemos concluído um gol, teríamos mais confiança para administrar a partida. Não perdemos a paciência, mas sofremos por não marcar. Temos que gerar mais situações de gols. O gramado não estava muito bom, isso atrapalhou. O principal foi não converter, o gol nos daria tranquilidade e uma partida com mais espaço — completou.

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Com o resultado, o Tricolor divide a segunda colocação do grupo com o La Guaira. No outro confronto, o Independiente Rivadavia (ARG) venceu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, na argentina, e lidera a tabela.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

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Fábio se torna o jogador mais velho a jogar a Libertadores

Com 45 anos, 6 meses e 7 dias, Fábio entrou em campo para Deportivo La Guaira e Fluminense e se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida Copa Libertadores desde 1960. O veterano superou o goleiro boliviano Luis Galarza, que em 1995 atuou com 44 anos, 2 meses e 19 dias pelo Bolívar-BOL.

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— Deus me concedeu a capacitação, a recuperação também para poder estar hoje completando essa marca. Ao longo dos anos tive a oportunidade de estar dentro de campo. Mais um jogo difícil, onde a gente teve algumas dificuldades e que a gente queria o resultado positivo e infelizmente não conseguimos. Mas continuamos trabalhando, focados e gratidão sempre a Deus por mais essa marca. E vamos seguir jogo a jogo, que é o mais importante aí dentro da temporada.

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