Gol perdido por Cano em Fluminense x Al-Hilal viraliza: ‘Superou Everaldo’

Após uma falha do lateral do Al-Hilal, Renan Lodi, na entrada da área, Germán Cano saiu cara a cara com Yassine Bounou, tentou a finta, mas foi parado pelo goleiro, desperdiçando a chance mais clara de gol do Fluminense no segundo tempo. O lance viralizou na internet e internautas pediram a entrada de Everaldo no jogo.

Alguns minutos após o lance, o técnico Renato Gaúcho fez mudanças no Fluminense. Germán Cano e Nonato deixaram o campo para a entrada de Everaldo e Lima.

"Superou o Everaldo" - entenda a comparação entre atacntes do Fluminense

Everaldo foi um dos nomes mais comentados na virada do Fluminense em cima do Ulsan, por 4 a 2, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Por volta dos 42 minutos do segundo tempo, em um lance claro, Everaldo recebeu livre de marcação dentro da área, mas hesitou e desistiu de finalizar, desperdiçando uma grande chance para o Fluminense.

A reação foi imediata. A torcida do Fluminense presente no estádio, nos Estados Unidos, começou a gritar em coro, "Chuta, Everaldo!", em tom de cobrança e incentivo. Naquele momento, o Flu ainda não havia marcado o quarto gol da partida.

Se a torcida não perdoou o lance de Everaldo no jogo do Fluminense, a imprensa muito menos. Durante a transmissão da TV Globo, Caio Ribeiro deu uma forte declaração sobre o jogador.

- Bate no gol! Você é centroavante. Está na perna boa, livre de marcação, do jeito que vem… erra fazendo certo. E se a bola não entrar, tudo bem: o goleiro pode ter feito uma grande defesa, a bola passou raspando, faz parte. Todo centroavante já perdeu um gol. O que você não pode é se omitir da responsabilidade de tentar - disse Caio sobre Everaldo.

Nas redes sociais, Everaldo também foi bastante criticado pelos torcedores do Fluminense. Entre todos os comentários, o "Chuta, Everaldo" prevaleceu.