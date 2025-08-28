Após as saídas de medalhões, a TNT Sports decidiu reforçar o seu elenco de transmissões e promoveu Marcelo Bechler, correspondente da equipe em Barcelona, a comentarista. O anúncio foi feito durante a cobertura do sorteio dos jogos da fase de grupos da Champions League e agitou as redes sociais.. O jornalista chega para substituir Bruno Formiga, que rumou à GE TV.

O correspondente deixa a Catalunha, onde viveu por cerca de 10 anos, e retorna ao Brasil para assumir a nova função. Sob o bordão "Craque a gente faz em casa", o anúncio foi feito por André Henning e publicado nas redes sociais. Na web, as opiniões se dividiram: muitos elogiaram a escolha, enquanto outros criticaram, acusando o jornalista de ser clubista. Confira algumas reações:

Primeiras palavras de Bechler como comentarista da TNT Sports

Após o anúncio de André Henning, o narrador deu espaço para Marcelo Bechler falar pela primeira vez na nova função. O ex-correspondente do Barcelona comentou suas expectativas para a mudança e destacou que só deixou a Catalunha porque a oportunidade era realmente atrativa: comentar a Champions League pela TNT Sports.

– Muito obrigado pela TNT Sports pela oportunidade e confiança de me fazer realizar um sonho. Já fui comentarista na minha vida, mas nunca de televisão e nunca de um torneio como a Champions League. Para eu sair de Barcelona é porque eu acredito que tenha um pote de ouro do outro lado. Tô trocando a melhor vida do mundo, o melhor clube do mundo, o melhor lugar do mundo, por um pote de ouro – afirmou o novo comentarista da TNT Sports.

Marcelo Bechler, da TNT Sports (Foto: Reprodução/X)

– Vou entrar em 'campo' para desfrutar, para me divertir, para comentar futebol da melhor forma que eu puder, para eu passar da forma mais simples para quem tiver assistindo, da forma mais divertida. É algo que eu me orgulho muito, passar 10 anos como correspondente da TNT Sports, e agora em outra função, irei com a mesma alegria e mesma dedicação – completou Marcelo Bechler.

Ao fim de seu discurso, o ex-correspondente foi aplaudido pelos comentaristas e narradores que acompanhavam o sorteio dos jogos da Champions League.

