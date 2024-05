Neste domingo o Marcanã recebe as estrelas do Futebol Solidário (Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo (26) às 16h, o Maracanã será sede do Futebol Solidário. O evento é um jogo de futebol beneficente para arrecadar dinheiro e doações para as vítimas das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Grandes nomes do esporte e da música, como Cafu, capitão do Brasil pentacampeão do mundo, e Ronaldinho Gaúcho, eleito melhor jogador do mundo em 2005, vão compor o elenco convidado para a partida.

- Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora vamos levantar a taça da solidariedade. Vamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento de dificuldade - declarou Cafu sobre o Futebol Solidário.

Cafu e Ronaldinho estarão no Futebol Solidário para arrecadar verbas para o Sul (Foto: Antonio Scorza/AFP) (Foto: Cesar Rangel/AFP)

No comando das equipes, duas estrelas do futebol nacional: Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, e Mano Menezes, tri-campeão da Copa do Brasil.

➡️O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting

- Gostaria de convidar todo o povo brasileiro para que participe dessa corrente solidária em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio de todos vocês. Venham, compareçam e prestigiem esse belo evento. O povo brasileiro nos encheu de orgulho. A maneira como todos foram solidários, participando nesse processo de recuperação da autoestima de um povo e de um estado. Obrigado a todos vocês - disse Dorival Júnior, convidando os torcedores para o evento.

Dorival Junior em entrevista coletiva(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além de Cafu e Ronaldinho, os ex-jogadores Adriano Imperador, Filipe Luís, Formiga, Diego Ribas, Bebeto, Tamires, Petkovic e D'Alessandro também vão participar da partida. Pela música, Ludmilla, Wesley Safadão, MC Daniel, Belo e Nattanzinho, enriquecem o squad do Futebol Solidário.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A CBF será parceira na organização do evento, que será transmitido pela Globo e pelos canais Sportv. A emissora doará a receita dos patrocinadores para os projetos apoiados pela plataforma “Para Quem Doar”, e o valor arrecadado na bilheteria será convertido em doações para a Central Única de Favelas.

- Neste momento de dor, a CBF se solidariza com os gaúchos e os demais brasileiros que estão no Rio Grande do Sul ajudando na recuperação do estádio. Vamos sempre apoiar causas nobres e convidamos os torcedores para ajudar o povo gaúcho - Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Confira detalhes sobre a venda dos ingressos:

MARACANÃ – BILHETERIA 1

26/05- horário: 10:00h até o intervalo do jogo

MARACANÃ – BILHETERIA 4

26/05 - horário: 12:00h até o intervalo do jogo

BILHETERIA DIGITAL: Eleven Tickets

No dia do evento não terá retirada de Gratuidade no Maracanã.