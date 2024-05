Rebecca Andrade (Foto: Claudio Belli/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 12:35 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 22/05/2024 - 14:51

A Mattel, marca de brinquedos criadora da boneca Barbie, lançou uma linha de bonecas em homenagem a mulheres icônicas do esporte mundial. A ginasta brasileira, campeã olímpica, Rebeca Andrade foi uma das homenageadas na coleção e ganhou a sua própria boneca exclusiva.

- A Barbie é um nome tão grande e tão forte e, hoje, eu posso dizer que também me tornei um nome tão grande e tão forte como esse. Realmente é uma honra fazer com que as pessoas continuem acreditando e sonhando alto para alcançar seus objetivos, sabendo que é possível - disse Rebeca entusiasmada por se tornar uma boneca Barbie.

Rebeca pousa com sua boncea Barbie (Foto: Claudio Belli/Divulgação)

A linha lançada como homenagem do projeto Role Models (Mulheres Inspiradoras), busca celebrar e reconhecer a importância de atletas que inspiram milhares de mulheres no mundo, sendo símbolos de resistência, força e admiração.

Além de Rebeca, as atletas escolhidas para ganhar suas próprias bonecas são: a tenista Venus Williams (Estados Unidos); as futebolistas Christine Sinclair (Canadá) e Mary Fowler (Austrália); a ginasta Alexis Moreno (México); a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez (Espanha); a nadadora Federica Pellegrini (Itália) e a velocista Ewa Swoboda (Polônia).

Outras atletas olímpicas, além de Rebeca, foram homenageadas pela Barbie (Foto: Divulgação/Mattel)

- Hoje, a marca anuncia uma homenagem global a oito mulheres que superaram barreiras no esporte, inspirando meninas em todo o mundo a acreditarem em seu potencial e perseguirem suas paixões, e que devem fazer bonito nos próximos meses em uma grande competição mundial - declarou a Mattel, anunciando o lançamento.

Rebeca Andrade ganhou medalha de Ouro no Salto, nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 (Foto: Martin Bernetti/AFP)

Rebeca Andrade é apenas a 11ª mulher da história a medalhar em todos os aparelhos do circuito de ginástica olímpica. Com isso, ela se consolida como a maior atleta brasileira da história da modalidade. Além da Ginástica Artística, ela também caminha para figurar entre as maiores atletas brasileiras entre todos os esportes. Rebeca é a maior medalhista em único Mundial pelo Brasil ao lado de César Cielo.

A boneca não está disponível para venda. É uma versão única e exclusiva da atleta.