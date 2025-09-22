Maestro Júnior questiona titularidade de jogador no Flamengo: ‘Estranho’

O comentarista da Globo Maestro Júnior, questionou uma decisão de Filipe Luís no Flamengo. No domingo (21), o Rubro-Negro entrou com um time praticamente reserva e empatou com o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o "Seleção Sportv", Maestro Júnior comentou sobre a escolha de Filipe Luís no Flamengo e tratou com estranheza a decisão de escalar Ayrton Lucas ao invés de Matias Viña na lateral-esquerda.

- Quando você entra, o ritmo do jogo é completamente diferente, ainda mais em um clássico. O jogo já está muito quente - começou Maestro Júnior.

Depois, o apresentador André Rizek pontuou que Filipe Luís iniciou a partida com Ayrton Lucas, na lateral-esquerda, e Viña entrou no segundo tempo. Júnior estranhou a decisão.

- É até estranho. O Viña é um jogador extremamente confiável em qualquer situação - questionou o ídolo Rubro-Negro.

Maestro Júnior questionou a titularidade de Ayrton Lucas no Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

Muitos torcedores ficaram na bronca com Filipe Luís após Flamengo e Vasco no Brasileirão. O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa. Flamengo e Vasco pegando fogo no Maracanã.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo com mais possse de bola chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Log na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. A bola seguiu próxima da área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final, o empate persistiu após os 90 minutos. Empate em 1 a 1 para Flamengo e Vasco.