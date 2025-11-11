Ex-jogador e comentarista da Globo, Maestro Júnior apontou qual o problema de um jogador do Flamengo que não tem sido utilizado por Filipe Luís. O treinador convive com uma carência no comando do ataque rubro-negro.

Durante o programa "Seleção Sportv", nesta terça-feira (11), André Rizek questionou o motivo pelo qual Juninho não é utilizado no Flamengo. Maestro Júnior apontou os problemas do jogador no Rubro-Negro.

- O problema para ele é que as cobranças são absurdas. Até pelos concorrentes que tem: Pedro, Bruno Henrique deu certo, Plata saiu da direita para jogar de centroavante. Ele foi perdendo um pouco de espaço. Dificilmente você vai fazer essa avaliação. Não teve. É a terceira opção - apontou Júnior sobre o atacante do Flamengo.

Maestro Júnior explicou ausência de atacante do Flamengo (Foto: Reprodução)

Entenda por que Juninho está tendo pouco espaço no Flamengo

Juninho se tornou uma opção remota para o setor ofensivo do Flamengo. Sem espaço com Filipe Luís, algumas dúvidas pode surgir sobre o porquê destas escolhas.

Juninho foi uma aposta do Flamengo, mas não conseguiu se firmar. Anunciado em janeiro deste ano, chegou com status e inclusive virou uma espécie de "símbolo" durante uma parte da temporada por conta da sua comemoração diferenciada.

Porém, perdeu espaço justamente pelas opções do elenco atualmente. Hoje, Filipe Luís tem importantes nomes à disposição, como Pedro, Bruno Henrique, Carrascal, Wallace Yan - que se destacou no Mundial de Clubes -, e até mesmo Gonzalo Plata, que já foi improvisado como um camisa 9 em certas ocasiões.

Nesta fila, Juninho fica em último lugar no Flamengo. Ou seja, a falta de espaço e ausência de minutagem em campo diz mais respeito a uma opção técnica. O último jogo de Juninho foi contra o Fortaleza pelo Brasileirão na última rodada. Em campo, atuou por apenas três minutos.

Antes disso, não entrava desde agosto, contra o Ceará. No empate por 1 a 1, somou apenas 14 minutos.